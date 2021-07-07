Подоходный налог в Украине: кто платит и сколько

Подоходный налог в Украине считается самым весомым в системе прямого налогообложения

| Автор: Ольга Опенько

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - это основной вид прямых налогов, который исчисляется в процентах от совокупного дохода за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством, пишет bigmir.net.

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В Украине налог на доходы физических лиц или, как его еще называют, подоходный налог, с 2016 года составляет 18% относительно доходов, которые начисляются в форме заработной платы по гражданско-правовым договорам.

Что такое подоходный налог простыми словами в Украине

Отметим, что доход – это одна из важных категорий налогового законодательства. Подоходный налог в Украине считается самым весомым в системе прямого налогообложения. Простыми словами подоходный налог – это сумма, которая оплачивается с дохода плательщика – физического лица.

Данный налог взымается с:

Физлиц-резидентов, где источник доходов имеет украинское происхождение;

Физлиц-нерезидентов, где источник доходов имеет украинское происхождение;

Налогового агента ( юридического лица).

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Для резидентов объектом налогов выступает годовой (месячный) оклад, доход от предпринимательства в Украине и зарубежные доходы. Для нерезидента - годовой (месячный) оклад и доход от бизнеса в нашей стране.

Что входит в 18% подоходного налога

В Украине НДФЛ зависит от вашего дохода. Ставка налога составляет 18% базы налогообложения относительно доходов: начисленных в форме заработной платы, которые начисляются по гражданско-правовым договорам.

Зачем платят подоходный налог

Подоходный налог – основной источник наполнения госбюджета.

В идеале, налоги нужны, чтобы государство смогло реализовывать социальные цели, в достижении которых заключается смысл существования всех демократических обществ. Речь идет о качестве жизни украинцев, здоровья, уровня образованности и благосостояния нации.

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Таким образом, когда мы платим налоги, мы инвестируем в национальную безопасность, строительство дорог, программы борьбы с бедностью, образование.

Какой подоходный налог с зарплаты в Украине

В Украине из заработной платы вычитаются два налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Их ставки составляют 18% и 1,5% соответственно.

Отмечается, что подоходный налог удерживается из заработной платы и приравненных к ней выплат (больничных и дивидендов по привилегированным акциям)по ставке 18% (п. 167.1 НКУ).

Как рассчитать подоходный налог с зарплаты

Рассчитать подоходный налог в Украине можно по формуле:

НДФЛ = ЗП × 18%

Уточняется, что если работник имеет право на налоговую социальную льготу (НСЛ), то формула изменяется, что приводит к уменьшению НДФЛ:

НДФЛ = (ЗП - НСЛ) × 18%

НСЛ - это та сумма, которая уменьшает базу подоходного налога.

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НСЛ устанавливается в размере, равном 50% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица. Итак, НСЛ в 2021 г. составляет 1135 грн (=2270× 0,5). Увеличение прожиточного минимума в течение года не влияет на НСЛ.

Работник имеет право на НСЛ тогда, когда зарплата за месяц не превышает суммы, равной размеру месячного прожиточного минимума умноженного на 1.4 и округленной до ближайших 10 грн.

В текущем году такой предельный уровень дохода составляет 3180 грн (= 2270 × 1,4 = 3178,00 грн ≈ 3180 грн).

Ранее мы писали, что с 1 июля текущего года в Украине начинают оплачивать налог на свою недвижимость. Размер налога самостоятельно определяют местные власти, но он не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты.