Счета украинцев арестовывают без суда: подробности

Для упрощения процедуры, банки и коллекторы сразу обращаются к нотариусам и блокируют карты должников

| Автор: Ольга Опенько

В Украине без судов арестовывают счета должников. Об этом говорится в данных Opendatabot.

Таким образом, за последнее время в Украине заблокировали счета и имущество 390 тыс. должников без решения суда.

Читайте также: Счета украинцев в банках будут блокировать за долги: нюансы

Отмечается, что для упрощения процедуры, банки и коллекторы сразу обращаются к нотариусам, получают исполнительную надпись и блокируют карты должников.

Уточняется, что специалист должен проверить все документы и задолженности. А также сверить сроки. Иногда нотариусы выдают надписи "сомнительным" организациям и не всегда должным образом проверяют документацию.

Читайте также: Банковские счета в Украине можно будет открывать с помощью "Дии"

Таким образом, в свою очередь граждане через суд отменяют решения нотариусов.

Ранее мы писали, что в Украине с 6 июля текущего года исполнители судебных решений могут списывать долги через автоматическую систему. Так, долги спишут за коммунальные счета, просроченный кредит, алименты.