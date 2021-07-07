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Счета украинцев арестовывают без суда: подробности

Для упрощения процедуры, банки и коллекторы сразу обращаются к нотариусам и блокируют карты должников
 |  Автор: Ольга Опенько
Счета украинцев арестовывают без суда: подробности
Арест счетов / depositphotos

В Украине без судов арестовывают счета должников. Об этом говорится в данных Opendatabot.

Таким образом, за последнее время в Украине заблокировали счета и имущество 390 тыс. должников без решения суда.

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Отмечается, что для упрощения процедуры, банки и коллекторы сразу обращаются к нотариусам, получают исполнительную надпись и блокируют карты должников.

Уточняется, что специалист должен проверить все документы и задолженности. А также  сверить сроки.  Иногда нотариусы выдают надписи "сомнительным" организациям и не всегда должным образом проверяют документацию.

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Таким образом, в свою очередь граждане через суд отменяют решения нотариусов.

Ранее мы писали, что в Украине с 6 июля текущего года исполнители судебных решений могут списывать долги через автоматическую систему. Так, долги спишут за коммунальные счета, просроченный кредит, алименты.

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