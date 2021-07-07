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Выплата субсидий в Украине возобновится: в чем причина задержки

Средняя сумма за два месяца составляет почти 300 гривен
 |  Автор: Ольга Опенько
Выплата субсидий в Украине возобновится: в чем причина задержки
В Украине начнут выплачивать субсидии / depositphotos

В Украине снова начнут выплачивать субсидии. Так, граждане получат помощь за май и июнь текущего года. Об этом сообщает ТСН.

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Уточняется, что в Минсоцполитики обещают, что деньги начнут выдавать в ближайшее время. На данный момент идет процесс  распределения средств на регионы страны.

В первую очередь выплаты предусмотрены домохозяйствам, которым льготы перечисляли автоматически. Средняя сумма за два месяца составляет почти 300 гривен.

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В свою очередь, задержки с начислениями объяснили обновлением данных.

Ранее мы писали, что в Украине проведена полная проверка всех получателей субсидий. Отмечается, что сумма выплат за май и июнь 2021 года была пересмотрена.

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