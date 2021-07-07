Компенсация за самоизоляцию в Украине: сколько платят

Сумма компенсации утраченного заработка составляет 50% среднего дохода

| Автор: Ольга Опенько

Украина продолжает жить в карантине и мирится с реальностью пандемии. Так, за самоизоляцию в Украине предусмотрена компенсация. Об этом информирует пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

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Таким образом, с начала пандемии коронавируса в Украине более 130 тыс. граждан находились на оплачиваемой за счет средств ФССУ самоизоляции. Фонд выплатил компенсации на общую сумму почти 150 млн грн.

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В частности, на самоизоляции находились 15 тыс. медработников, а сумма компенсаций за средства фонда составила 26,4 млн грн.

Уточняется, что сумма компенсации утраченного заработка составляет 50% среднего дохода независимого от продолжительности страхового стажа и 100% – для медицинских работников.

Оплата производится, начиная с шестого дня изоляции. При этом первые пять дней оплачиваются работодателем.

Ранее мы писали, что в Украине снова начнут выплачивать субсидии. Так, граждане получат помощь за май и июнь текущего года. На данный момент идет процесс распределения средств на регионы страны.