Украинцы могут лишиться земельных участков: подробности

Получение кадастрового номера земельного участка - необходимое условие для регистрации права собственности

Как не лишиться своего участка или пая / depositphotos

Украинцы могут остаться без своих земельных паев. Так, собственники земельных участков , которые не оформят на них право собственности, могут их потерять. Об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции.

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В Минюсте отметили, что получение кадастрового номера земельного участка - необходимое условие для регистрации права собственности. В частности, отмечается, что до 1 января 2025 года нужно оформить право собственности или же будет считаться, что собственник отказался от получения пая.

Как получить кадастровый номер:

подать в Госгеокадастр заявление (в бумажной или электронной форме) о государственной регистрации земельного участка установленной формы;

оригинал документации по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка;

документацию по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка в форме электронного документа.

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Государственный кадастровый регистратор в течение 14 дней со дня регистрации заявления осуществляет государственную регистрацию земельного участка или предоставляет заявителю мотивированный отказ.

В подтверждение государственной регистрации земельного участка заявителю бесплатно выдается выписка из государственного земельного кадастра о земельном участке.

Ранее мы сообщали, что Украине 1 июля стартовал рынок земли. За первые 30 дней общая площадь проданных участков составила 5,32 тыс. га, а сумма договоров равна 210 млн грн.