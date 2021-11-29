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Перерасчет пенсий через "Дию": как оформить услугу

Для того, чтобы оформить выплату не нужно ходить в госорганы и стоять в очередях
 |  Автор: Ольга Опенько
Перерасчет пенсий через "Дию": как оформить услугу
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине перерасчет пенсий будет проходить на портале "Дия". Об этом заявил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

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"Для получения этой услуги мы максимально автоматизировали процесс, чтобы сократить количество документов, полей для заполнения и время ожидания", - написал он.

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Таким образом, чтобы оформить выплату не нужно ходить в госорганы и стоять в очередях.

Отмечается, что пенсионерам нужно:

  • заполнить анкету,
  • загрузить необходимые документы,
  • отправить заявку.

Ранее мы писали, что в Украине с 1 декабря текущего года вырастет прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимального пособия по безработице. Так, прожиточный минимум на одно лицо для трудоспособных граждан вырастет с 2379 гривен до 2481 грн.  В свою очередь, максимальное пособие по безработице, размер которого не может превышать четыре прожиточных минимума (сейчас - 9516 грн), увеличится до 9924 грн в месяц.

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