Перерасчет пенсий через "Дию": как оформить услугу

Для того, чтобы оформить выплату не нужно ходить в госорганы и стоять в очередях

В Украине перерасчет пенсий будет проходить на портале "Дия". Об этом заявил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

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"Для получения этой услуги мы максимально автоматизировали процесс, чтобы сократить количество документов, полей для заполнения и время ожидания", - написал он.

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Таким образом, чтобы оформить выплату не нужно ходить в госорганы и стоять в очередях.

Отмечается, что пенсионерам нужно:

заполнить анкету,

загрузить необходимые документы,

отправить заявку.

Ранее мы писали, что в Украине с 1 декабря текущего года вырастет прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимального пособия по безработице. Так, прожиточный минимум на одно лицо для трудоспособных граждан вырастет с 2379 гривен до 2481 грн. В свою очередь, максимальное пособие по безработице, размер которого не может превышать четыре прожиточных минимума (сейчас - 9516 грн), увеличится до 9924 грн в месяц.