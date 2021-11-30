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Тысяча за вакцинацию в Украине: как получить

Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления средств
 |  Автор: Ольга Опенько
Тысяча за вакцинацию в Украине: как получить
Украинцы получат тысячу за вакцинацию / depositphotos

Граждане Украины с полным курсом вакцинации смогут получить 1000 грн уже в декабре. Об этом сообщила в комментарии заместитель министра экономики Ирина Новикова, пишет РБК- Украина.

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Программа стартует 19 декабря и продлится в течение следующего года.

Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение "Дия".

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Алгоритм действий выглядит так:

  • гражданин, желающий принять участие в программе, выбирает в "Дии" услугу "єПідтримка",
  • проходит проверку на соответствие установленным критериям,
  • открывает в онлайн-банке виртуальный счет и получает на него деньги.

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Отмечается, что за эти средства граждане смогут:

  • купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,
  • посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал,
  • купить билеты для путешествий внутри страны - на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.

Уточняется, что воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления средств.

Ранее мы писали, что15 ноября 2021 года в своем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить по 1 тыс. грн. Речь идет о новой программе поддержки соответствующих секторов экономики, которая стартует 19 декабря 2021 года.

 

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