Цены на мясо в Украине выросли

Мясо домашней птицы за год выросло в цене почти на 20% - до 48,8 грн / кг

В Украине дорожает мясо. По итогам 2021 года в Украине выросли закупочные средние цены. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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В январе 2021 года мясо крупного рогатого скота стоило в среднем 78,8 грн/кг, а уже в декабре подорожало до 94,8 грн/кг.

В свою очередь, мясо домашней птицы за год выросло в цене почти на 20% - до 48,8 грн / кг. Свинина в декабре 2021 года стоила 68,1 грн/кг, что на 8% выше, чем в начале года.

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Кроме того, вареные колбасные изделия, сосиски и сардельки за год подорожали на 13%, в конце 2021 года средняя цена этих изделий составляла 85,6 грн/кг.

Стоимость полукопченых колбас также увеличилась за год со 102,8 грн до 113,7 грн.

Ранее мы писали, что перед новогодними праздниками спрос на свинину вырос. Так, стоимость килограмма мяса составляет от 113 до 130 грн.