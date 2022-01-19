Тысяча вакцинированным: украинцы старше 60 лет смогут купить лекарства

Правительство расширило перечень направлений, на которые можно тратить 1 тысячу гривен

Кабинет министров расширил перечень направлений, на которые можно тратить 1 тысячу гривен в рамках программы "єПоддержка". Cоответствующее постановление правительство приняло во время заседания.

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Таким образом, вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет могут приобрести за эти деньги лекарственные средства.

"Слова "а также для приобретения книг" заменить словами и цифрами "для приобретения книг, а также для приобретения получателями помощи в возрасте от 60 лет лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств", - говорится в тексте постановления.

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Ранее мы писали, все вакцинированные граждане Украины смогут получить тысячу гривен с 19 декабря текущего года. К программе привлекут как юридических, так и физических лиц. Бизнес сможет принять участие в программе при наличии платежного терминала или онлайн-системы продажи, поскольку другого способа расчета не будет. Получить деньги можно только через приложение "Дия".