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Тысяча за прививки: какие услуги "Укрпошты" доступны

Украинцы с 14 февраля смогут переплатить периодические печатные издания
 |  Автор: Ольга Опенько
Тысяча за прививки: какие услуги "Укрпошты" доступны
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине можно будет потратить "ковидные" деньги на газеты и журналы. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

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В частности, украинцы с 14 февраля смогут переплатить периодические печатные издания.

Отметим, что Кабинет министров расширил список услуг, на которые можно потратить деньги за вакцинацию. Поэтому украинцы могут воспользоваться услугами "Укрпочты". Сейчас для этого в каталоге около 3500 индексов.

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Рассчитаться картой "єПідтримка" можно только онлайн на сайте "Укрпочты" через сервис "Онлайн-подписка". Воспользоваться услугой можно до конца 2022 года.

Ранее мы писали, что всем вакцинированным будут платить 500 гривен за бустерную дозу и позволят тратить средства пенсионерам и лицам с инвалидностью на лекарства и коммуналку.

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