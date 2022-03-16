Российский миллиардер Абрамович успел переписать активы до санкций

В рейтинге самых богатых бизнесменов Российской Федерации Абрамович занимает 12 место.

Российский миллиардер Роман Абрамович передал управление своими активами в Израиле, Британии и США бизнес-партнеру. Произошло это в течение нескольких часов после вторжения Российской Федерации в Украину. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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В частности, 24 февраля контроль над оффшорной компанией Norma Investments Ltd. (Британские Виргинские острова), принадлежащей Абрамовичу, был передан его давнему другу и партнеру - Давиду Давидовичу. Именно он стал новым собственником компании.

Позже правительство Британии приняло решения о санкциях против российского олигарха, которого обвиняют в извлечении выгоды от путинского режима. Еще через несколько дней к санкциям присоединился и Европейский союз. Рабиновичу запретили поездки в Европу и заморозили активы.

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"Приближенное к Давидовичу лицо подтвердило WSJ, что он взял организацию под свой контроль. В то же время, лицо отметило, что Абрамович не был предыдущим владельцем Norma, но не указал, кто был. Norma Investments фигурирует во многих документах, связанных с Абрамовичем. В 2021 году американская биотехнологическая компания, финансируемая Norma, в своем годовом отчете указала, что Norma контролируется Абрамовичем" - говорится в сообщении.

Роскошная яхта Абрамовича стоимостью в $600 млн / EPA/UPG

Ранее сообщалось о том, что дефолт в РФ может наступить уже 16 марта.