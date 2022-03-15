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Дефолт в РФ может наступить уже 16 марта - Bloomberg
В среду, 16 марта, российским властям необходимо погасить валютный долг в размере 150 млрд долларов.
Уже в среду, 16 марта, Российская Федерация может объявить дефолт по внешнему долгу в 150 млрд долларов. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Согласно данным американских журналистов, у российской экономики есть три сценария развития после начала войны в Украине.
- РФ платит в долларах. В таком случае дефолт "откладывается" как минимум до 4 апреля, когда в очередной раз надо будет выплачивать купоны.
- РФ платит в рублях, что возможно по некоторым контрактам. Основная выплата завтра должна быть произведена только в валюте.
- РФ не платит вообще, что влечет за собой льготный период в течение 30 дней, а после - дефолт.
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Напомним, в предыдущий раз РФ объявляла дефолт в 1998 году. Тогда российским властям не удалось погасить внутренние долги.
В целом, государственный долг РФ составляет около 40 млрд долларов. Среди компаний наибольший долг зафиксирован у Газпрома и составляет более 25,4 млрд долларов.
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