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Как оплатить коммуналку из-за границы - пояснение
Эвакуированные украинцы имеют возможность оплатить счета за коммунальные услуги из-за границы. Как это сделать - Нафтогаз сообщает в Facebook.
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"Мы просим каждого клиента оплатить счета по возможности. Это важно, ведь благодаря оплате поддерживается возможность обеспечения всех газом. Более того, с каждой оплаты за потребленный газ, часть денег идет на поддержку обороноспособности государства" - говорится в сообщении.
Квитанцию за потребленный газ в феврале можно получить:
✅ В личном кабинете на my.gas.ua.
✅ В чате GASUA в Viber или Telegram.
✅ На электронную почту (e-mail).
✅ Укрпочтой после 20 числа текущего месяца, но только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.
Как заплатить за газ в феврале из-за границы:
✅ В личном кабинете на my.gas.ua.
✅ В чате GASUA в Viber и Telegram.
✅ Через сайты и мобильные приложения банков.
✅ С помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).
✅ Через платежные терминалы самообслуживания.
Контактный центр Нафтогаза доступен по номерам +38 066 300 28 88, +38 098 300 28 88 +38 093 300 28 88
Ранее сообщалось о том, что украинцы наращивают долги за коммуналку.