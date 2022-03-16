Как оплатить коммуналку из-за границы - пояснение

В Нафтогазе напомнили о необходимости оплачивать счета за газ.

Эвакуированные украинцы имеют возможность оплатить счета за коммунальные услуги из-за границы. Как это сделать - Нафтогаз сообщает в Facebook.

Читайте также: Можно ли не платить за коммуналку во время войны

Квитанцию за потребленный газ в феврале можно получить:

"Мы просим каждого клиента оплатить счета по возможности. Это важно, ведь благодаря оплате поддерживается возможность обеспечения всех газом. Более того, с каждой оплаты за потребленный газ, часть денег идет на поддержку обороноспособности государства" - говорится в сообщении.

✅ В личном кабинете на my.gas.ua.

✅ В чате GASUA в Viber или Telegram.

✅ На электронную почту (e-mail).

✅ Укрпочтой после 20 числа текущего месяца, но только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.

Как заплатить за газ в феврале из-за границы:



✅ В личном кабинете на my.gas.ua.

✅ В чате GASUA в Viber и Telegram.

✅ Через сайты и мобильные приложения банков.

✅ С помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

✅ Через платежные терминалы самообслуживания.

Контактный центр Нафтогаза доступен по номерам +38 066 300 28 88, +38 098 300 28 88 +38 093 300 28 88

Ранее сообщалось о том, что украинцы наращивают долги за коммуналку.