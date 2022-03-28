Денежные выплаты внутренним переселенцам: детали

Внутренне перемещенным лицам в Украине выплатят помощь в начале апреля текущего года

Украинские граждане получат денежные выплаты от государства. Об этом сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная в эфире телемарафона UAРазом.

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В частности, внутренне перемещенным лицам в Украине выплатят помощь в начале апреля текущего года.

Таким образом, министр призвала граждан регистрироваться и не терять время. Лазебная уточнила, что программа прямых выплат касается не только тех, кто переместился из региона, где идут боевые действия, в другие регионы, но и тех, кто переместился в пределах одной области, одного региона.

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"Почему людям нужно регистрироваться? Потому что все программы, которые уже введены правительством, которые в дальнейшем будут расширяться, модернизироваться – они все будут привязаны к этому статусу внутренне перемещенного лица", – подчеркнула Лазебная.

Отмечается, что уже сегодня уже люди могут пойти и зарегистрироваться в органах социальной защиты районных госадминистраций, городских администраций, районных в городах, сельских и поселковых советах.

Ранее мы писали, что уже 4 млн украинцев подали заявки в "Дие" на получение 6500 гривен в рамках программы "еПоддержка".