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Эвакуация украинцев: Укрзализныця возобновила продажу билетов
Укрзализныця возобновляет продажу билетов на 10 дней вперед для более чем 40 основных рейсов по стране. Об этом информирует пресс-служба компании.
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"Это позволит пассажирам планировать свою логистику и иметь гарантию поездки при покупке билета", – говорится в сообщении.
Уточняется, что УЗ сохранит минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы до сих пор активны.
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"3,2 млн пассажиров уже эвакуированы по железной дороге в безопасные города на западе страны и за рубеж, так что Укрзализныця фиксирует завершение активной фазы эвакуации и необходимость обеспечения регулярной прогнозируемой логистики для развития экономики Украины", – добавили в компании.
Список бесплатных эвакуационных рейсов и рейсов с открытой продажей (в том числе международных) уже есть на сайте uz-vezemo.com.
Билеты можно приобрести:
- в железнодорожных кассах,
- на сайте УЗ,
- в Viber-боте,
- в Telegram-боте,
- в Facebook Messenger,
- в Apple Messages.
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