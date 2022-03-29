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Эвакуация украинцев: Укрзализныця возобновила продажу билетов

УЗ сохранит минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона
 |  Автор: Ольга Опенько
Эвакуация украинцев: Укрзализныця возобновила продажу билетов
Иллюстративное фото / УЗ

Укрзализныця возобновляет продажу билетов на 10 дней вперед для более чем 40 основных рейсов по стране. Об этом информирует пресс-служба компании.

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"Это позволит пассажирам планировать свою логистику и иметь гарантию поездки при покупке билета", – говорится в сообщении.

Уточняется, что УЗ сохранит минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы до сих пор активны.

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"3,2 млн пассажиров уже эвакуированы по железной дороге в безопасные города на западе страны и за рубеж, так что Укрзализныця фиксирует завершение активной фазы эвакуации и необходимость обеспечения регулярной прогнозируемой логистики для развития экономики Украины", – добавили в компании.

Список бесплатных эвакуационных рейсов и рейсов с открытой продажей (в том числе международных) уже есть на сайте uz-vezemo.com.

Билеты можно приобрести:

  • в железнодорожных кассах,
  • на сайте УЗ,
  • в Viber-боте,
  • в Telegram-боте,
  • в Facebook Messenger,
  • в Apple Messages.

Ранее мы писали, что США намерены продолжить инвестиции в Украину для ответа на агрессию России.

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