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Война в Украине: США выделят еще миллиард долларов гуманитарной помощи
Байден призывает к продолжению инвестиций для решительного ответа на агрессию Путина
США намерены продолжить инвестиции в Украину для ответа на агрессию России. Об этом пишет Le Figaro.
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В частности, бюджет США, предложенный президентом Джо Байденом, включает 6,9 млрд долларов:
- на Европейскую инициативу сдерживания,
- НАТО,
- борьбу с российской агрессией.
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А также был выделен дополнительный миллиард для Украины.
"Я призываю к продолжению инвестиций для решительного ответа на агрессию Путина против Украины при поддержке Соединенными Штатами экономических, гуманитарных потребностей Украины и ее безопасности", — говорится в заявлении Байдена.
Ранее мы писали, что Кабмин предоставил 18,85 млрд грн государственных гарантий на портфельной основе.
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