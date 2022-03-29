Война в Украине: США выделят еще миллиард долларов гуманитарной помощи

Байден призывает к продолжению инвестиций для решительного ответа на агрессию Путина

США намерены продолжить инвестиции в Украину для ответа на агрессию России. Об этом пишет Le Figaro.

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В частности, бюджет США, предложенный президентом Джо Байденом, включает 6,9 млрд долларов:

на Европейскую инициативу сдерживания,

НАТО,

борьбу с российской агрессией.

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А также был выделен дополнительный миллиард для Украины.

"Я призываю к продолжению инвестиций для решительного ответа на агрессию Путина против Украины при поддержке Соединенными Штатами экономических, гуманитарных потребностей Украины и ее безопасности", — говорится в заявлении Байдена.

Ранее мы писали, что Кабмин предоставил 18,85 млрд грн государственных гарантий на портфельной основе.