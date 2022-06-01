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В "Дии" появится услуга "усыновление"

В течение нескольких месяцев в приложение добавят новый функционал
 |  Автор: Ольга Опенько
В "Дии" появится услуга "усыновление"
Иллюстративное фото / depositphotos

В приложении "Дия" появится услуга "усыновление". Об этом заявила уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

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Таким образом, в течение нескольких месяцев в приложение добавят новый функционал, а заявку на первичную консультацию уже можно подать

"Можно будет подать пакет документов на кандидата в усыновителей, опекунов, родителей-воспитателей приемной семьи или детского дома семейного типа, а также ознакомиться с анкетами детей", - заявила Герасимчук.

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Информация о кандидате будет подтягиваться автоматически и уже в течение 15 дней с ним свяжутся и пригласят на консультацию.

Отмечается, что количество детей, нуждающихся в усыновлении, уже более 17 тысяч. Количество кандидатов - в разы меньше. Одна из причин - тяжелая процедура усыновления.

Ранее мы писали, что в Украине в новом учебном году откроются с 1 сентября те школы, в которых оборудованы укрытия на случай обстрелов.

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