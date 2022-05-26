Украинским беженцам за границей нужно заплатить налоги: детали

В зависимости от страны ЕС, в которой находятся украинцы, срок для оплаты налогообложения наступает от 90 до 183 дней

Многие украинцы из-за войны вынуждены остаться за границей. Многие из них нашли работу и стали налоговыми резидентами страны.

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Украинцы должны заплатить налоги, если работают в стране:

как наемные работники,

выполняют работу как независимые подрядчики,

являются владельцами бизнеса или недвижимости,

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являются инвесторами в финансовые инструменты,

являются айтишником -участником корпоративного сток/опционного плана,

решили продать недвижимость в Украине, чтобы получить средства на проживание.

В зависимости от страны ЕС, в которой находятся украинцы, срок для оплаты налогообложения наступает от 90 до 183 дней.

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Украинцы, находящиеся за границей, могут считаться резидентом одновременно в Украине и новой стране. Для того чтобы стать нерезидентом в Украине, нужно оформить выезд на постоянное место жительства за границу. Поэтому, проживая за границей как беженец, украинские граждане продолжают считаться резидентами в Украине.

Если между Украиной и страной, где находится украинец, нет соглашения об избежании двойного налогообложения, налоги придется платить гражданину, который работает как наемный работник и получаете заработную плату.

Ранее мы писали, что война в Украине нанесла украинской экономике ущерб в размере 600 миллиардов долларов.