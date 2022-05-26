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Украинским беженцам за границей нужно заплатить налоги: детали
Многие украинцы из-за войны вынуждены остаться за границей. Многие из них нашли работу и стали налоговыми резидентами страны.
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Украинцы должны заплатить налоги, если работают в стране:
- как наемные работники,
- выполняют работу как независимые подрядчики,
- являются владельцами бизнеса или недвижимости,
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- являются инвесторами в финансовые инструменты,
- являются айтишником -участником корпоративного сток/опционного плана,
- решили продать недвижимость в Украине, чтобы получить средства на проживание.
В зависимости от страны ЕС, в которой находятся украинцы, срок для оплаты налогообложения наступает от 90 до 183 дней.
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Украинцы, находящиеся за границей, могут считаться резидентом одновременно в Украине и новой стране. Для того чтобы стать нерезидентом в Украине, нужно оформить выезд на постоянное место жительства за границу. Поэтому, проживая за границей как беженец, украинские граждане продолжают считаться резидентами в Украине.
Если между Украиной и страной, где находится украинец, нет соглашения об избежании двойного налогообложения, налоги придется платить гражданину, который работает как наемный работник и получаете заработную плату.
Ранее мы писали, что война в Украине нанесла украинской экономике ущерб в размере 600 миллиардов долларов.