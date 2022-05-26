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Ущерб от войны для Украины вырос: цифры
Убытки увеличиваются с каждым днем
В Украине уже три месяца идет война, которая нанесла украинской экономике ущерб в размере 600 миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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При этом размер убытков увеличивается с каждым днем войны.
Украине уже необходимо восстановить:
- более 200 заводов и крупных предприятий,
- 12 аэропортов и более 1000 учебных заведений,
- 300 мостов и путепроводов.
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Кроме того, из-за боевых действий повреждено около 25 тысяч километров дорог, разрушено 40 млн кв. м жилого фонда.
Ранее мы писали, что Национальный банк Украины пока не собирается отказываться от фиксации официального курса гривны к доллару.
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