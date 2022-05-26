Ущерб от войны для Украины вырос: цифры

Убытки увеличиваются с каждым днем

В Украине уже три месяца идет война, которая нанесла украинской экономике ущерб в размере 600 миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Читайте также: Война в Украине: кто может выехать за границу

При этом размер убытков увеличивается с каждым днем войны.

Украине уже необходимо восстановить:

более 200 заводов и крупных предприятий,

12 аэропортов и более 1000 учебных заведений,

300 мостов и путепроводов.

Читайте также: Война в Украине: 500 предприятий переехали из зон боевых действий

Кроме того, из-за боевых действий повреждено около 25 тысяч километров дорог, разрушено 40 млн кв. м жилого фонда.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины пока не собирается отказываться от фиксации официального курса гривны к доллару.