Российским олигархам могут разрешить откупиться от санкций: детали

Предполагается, что средства пойдут на восстановление Украины

Страны G7 решают, разрешить ли российским подсанкционным олигархам заплатить за выход из санкций. Предполагается, что средства пойдут на восстановление Украины. Об этом пишет AP.

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На встрече министров финансов стран G7 в Германии вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд предложила эту идею после того, как переговорила об этом с российскими олигархами.

Отмечается, что представители украинской власти были в курсе дискуссий.

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"Мы бы об этом не говорили, если бы не было определенного комфорта со стороны украинцев. Мы должны знать, что это работает и для них", – отметил собеседник агентства.

Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку не имели права публично говорить о внутренних дискуссиях G-7.

Ранее мы писали, что ЕС внес в санкционный списокряд российских олигархов в из-за тесных связей с Кремлем.