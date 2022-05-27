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Российским олигархам могут разрешить откупиться от санкций: детали
Страны G7 решают, разрешить ли российским подсанкционным олигархам заплатить за выход из санкций. Предполагается, что средства пойдут на восстановление Украины. Об этом пишет AP.
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На встрече министров финансов стран G7 в Германии вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд предложила эту идею после того, как переговорила об этом с российскими олигархами.
Отмечается, что представители украинской власти были в курсе дискуссий.
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"Мы бы об этом не говорили, если бы не было определенного комфорта со стороны украинцев. Мы должны знать, что это работает и для них", – отметил собеседник агентства.
Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку не имели права публично говорить о внутренних дискуссиях G-7.
Ранее мы писали, что ЕС внес в санкционный списокряд российских олигархов в из-за тесных связей с Кремлем.