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Компенсация за разрушенное жилье в Украине - как подать заявку
В Украине четвертый месяц идет война. Российскими агрессорами было разрушено или повреждено тысячи жилых домов по всей Украине. Как получить компенсацию за разрушенное жилье разбирался bigmir.net.
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Компенсация за разрушенное жилье в Украине - кто имеет право
Все граждане Украины, их наследники и юридические лица, чье имущество пострадало или было потеряно из-за вооруженной агрессии России, имеют право на компенсацию.
Подать заявление могут украинцы, у которых были повреждены:
- частные дома (усадебные, дачные и садовые);
- квартиры;
- другие жилые помещения (на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).
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Стоимость имущества должна составлять не менее 50 прожиточных минимумов, то есть от 124 тыс. грн.
Для получения денег или другой помощи нужно будет отправить заявление в "Дії" и дождаться внесения информации в реестр. Затем ответственная комиссия оценит и обследует уничтоженное имущество, зафиксирует все факты и определит размер и форму компенсации.
Как подать заявку на компенсацию разрушенного жилья в Дие
Чтобы получить возмещение за утраченную недвижимость, для начала необходимо информировать органы власти о факте такой потери. Сделать это можно через приложение "Дія".
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- В приложении Дія в меню Услуги выберите пункт Поврежденное имущество.
- Заполните форму. Для этого понадобится следующая информация:
- данные о поврежденном объекте;
- фото и описание повреждений;
- контактные данные.
Если информация об объекте хранится в Государственном реестре прав (ГРРП), она подтянется автоматически.
В случае отсутствия информации об объекте в ГРРП вы сможете внести информацию в ручном режиме. После заполнения формы и регистрации вы сможете загрузить заявление в формате PDF или получить его на электронную почту.
Как подать заявку на компенсацию разрушенного жилья в ЦНАПе
Заявка должна содержать такую информацию:
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- регистрационный номер учетной карты налогоплательщика или серия и номер паспорта (у кого нет идентификационного кода);
- контактные данные лица (номер телефона, адрес электронной почты и т.д);
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- сведения об объекте, указанные в Госреестре прав на недвижимое имущество;
- количество жильцов;
- сведения о повреждении или уничтожении объекта (дата и ориентировочное время, описание повреждения, при наличии — фото- или видеофиксация).
Сколько возместят за разрушенное жилье в Украине
Максимальная сумма компенсации за уничтоженное в результате русской агрессии жилье не будет превышать стоимость 150 м2 за один объект недвижимости. Стоимость 1 м2 площади будут рассчитывать по методике, которую разработает Кабинет Министров.
Возмещение за поврежденную квартиру или дом не может быть больше компенсации за уничтоженное жилье.
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Владельцы разрушенного жилья смогут самостоятельно выбрать, где хотят получить новое жилье. Такой механизм заложен в законопроект №7198 о возмещении разрушенного и поврежденного жилья.
Разрушенные частные жилые дома, садовые и дачные дома будут отстраиваться государством на земельном участке, где они размещались.
Что же касается квартир - на том же участке, где стоял многоквартирный дом, может быть построен аналогичный. Он также может быть возведен в том же квартале или микрорайоне.
Населенный пункт, где гражданин получит отстроенное жилье, должен отвечать тому населенному пункту, где он жил до войны.
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Законопроект предусматривает компенсацию за разрушенные частные дома, квартиры, а также недостроенные объекты - но только если в них уже были возведены несущие и внешние ограждающие конструкции.
То есть компенсация будет предоставлена только в случае, если в поврежденном/уничтоженном жилом доме были построены все этажи и стены (выстроена "коробка").
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