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Коммуналка во время войны: кто может не платить
В Украине четвертый месяц идет война. Несмотря на то, что война не освобождает украинцев от уплаты коммунальных платежей, некоторые исключения все же есть. Об этом рассказали в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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В частности, в условиях действия военного положения за доставку газа можно не платить, если:
- в результате военных действий была повреждена инфраструктура;
- облгазы не могут выполнять свои обязательства в части обеспечения круглосуточного доступа к газораспределительной системе.
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Также от оплаты тарифа освобождаются потребители, у которых был поврежден объект газопотребления или внутридомовая система газоснабжения.
В этих случаях плата за распределение газа не будет начисляться.
Пересчет производят облгазы. Для пересчета информацию им должны передать аварийные и технические службы, которые составляли акты о повреждении объектов критической инфраструктуры.
После устранения неполадки в системе, за доставку газа снова придется платить.
Ранее мы писали, что Кабинет министров обязал газоснабжающую компанию "Нафтогаз Трейдинг" с 1 июня до 31 июля 2022 года реализовывать газ производителям тепловой энергии необходимых для обеспечения горячего водоснабжения по цене 7,42 грн (с учетом НДС) за куб. м.