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Коммуналка во время войны: кто может не платить

За доставку газа можно не платить, если в результате военных действий была повреждена инфраструктура
 |  Автор: Ольга Опенько
Коммуналка во время войны: кто может не платить
Иллюстративное фото / EPA

В Украине четвертый месяц идет война. Несмотря на то, что война не освобождает украинцев от уплаты коммунальных платежей, некоторые исключения все же есть.  Об этом рассказали в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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В частности, в условиях действия военного положения за доставку газа можно не платить, если:

  •  в результате военных действий была повреждена инфраструктура;
  •  облгазы не могут выполнять свои обязательства в части обеспечения круглосуточного доступа к газораспределительной системе.

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Также от оплаты тарифа освобождаются потребители, у которых был поврежден объект газопотребления или внутридомовая система газоснабжения.

В этих случаях плата за распределение газа не будет начисляться.

Пересчет производят облгазы. Для пересчета информацию им должны передать аварийные и технические службы, которые составляли акты о повреждении объектов критической инфраструктуры.

После устранения неполадки в системе, за доставку газа снова придется платить.

Ранее мы писали, что Кабинет министров обязал газоснабжающую компанию "Нафтогаз Трейдинг" с 1 июня до 31 июля 2022 года реализовывать газ производителям тепловой энергии необходимых для обеспечения горячего водоснабжения по цене 7,42 грн (с учетом НДС) за куб. м.

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