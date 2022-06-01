Кабмин установил льготную цену на газ для поставщиков горячей воды

К цене добавляется тариф на услуги по транспортировке природного газа

Кабинет министров обязал газоснабжающую компанию "Нафтогаз Трейдинг" с 1 июня до 31 июля 2022 года реализовывать газ производителям тепловой энергии, в том числе ОСМД, ЖСК, в объемах, необходимых для обеспечения горячего водоснабжения, по цене 7,42 грн (с учетом НДС) за куб. м. Данное постановление правительства от 31 мая № 637 обнародовано на портале правительства.

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Таким образом, к цене добавляется:

тариф на услуги по транспортировке природного газа,

коэффициент, применяемый при заказе мощности на сутки вперед.

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В частности,

на "Нафтогаз Трейдинг" возлагаются спецобязательства по обеспечению реализации газа производителям тепловой энергии,

на НАК "Нафтогаз Украины" - по обеспечению "Нафтогаз Трейдинга" соответствующим ресурсом газа.

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