- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
Кабмин установил льготную цену на газ для поставщиков горячей воды
К цене добавляется тариф на услуги по транспортировке природного газа
Кабинет министров обязал газоснабжающую компанию "Нафтогаз Трейдинг" с 1 июня до 31 июля 2022 года реализовывать газ производителям тепловой энергии, в том числе ОСМД, ЖСК, в объемах, необходимых для обеспечения горячего водоснабжения, по цене 7,42 грн (с учетом НДС) за куб. м. Данное постановление правительства от 31 мая № 637 обнародовано на портале правительства.
Читайте также: Германия наращивает запасы газа на случай остановки поставок из России
Таким образом, к цене добавляется:
- тариф на услуги по транспортировке природного газа,
- коэффициент, применяемый при заказе мощности на сутки вперед.
Читайте также: Ущерб от войны для Украины вырос: цифры
В частности,
- на "Нафтогаз Трейдинг" возлагаются спецобязательства по обеспечению реализации газа производителям тепловой энергии,
- на НАК "Нафтогаз Украины" - по обеспечению "Нафтогаз Трейдинга" соответствующим ресурсом газа.
Ранее мы писали, что лидеры Европейского Союза достигли соглашения о запрете на экспорт российской нефти.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: