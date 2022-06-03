Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Ущерб экологии Украины: Кабмин назвал сумму

Некоторые экосистемы рискуют вообще никогда не восстановиться
 |  Автор: Ольга Опенько
Ущерб экологии Украины: Кабмин назвал сумму
Иллюстративное фото / EPA

В Украине четвертый месяц идет война. Убытки, которые российские оккупанты нанесли экологии Украины, превысили 200 млрд грн. Об этом во время пресс-тура на Чернобыльскую АЭС сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Читайте также: Коммуналка во время войны: кто может не платить

"Все те кейсы, которые мы на сегодня зафиксировали, они ежедневно добавляются к нашему мобильному приложению "Эко угроза", которым может пользоваться каждый украинец. На сегодняшний день эта цифра уже превышает 200 млрд грн", - сказал он.

Отмечается, что не все убытки можно высчитать деньгами, ведь некоторые экосистемы рискуют вообще никогда не восстановиться.

Читайте также: Купля-продажа жилья во время войны: изменения

Убытки, которые РФ нанесла Чернобыльской атомной электростанции и зоне отчуждения, достигли 2 млрд грн.

Ранее мы писали, что на период действия военного положения в пределах Киева запрещена навигация для маломерных судов на водоемах.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
05.06.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 34.64 36.73 0.00
Продажа 35.88 38.30 0.00
Все курсы наличных валют...
05.06.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 31.28 0.47
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK