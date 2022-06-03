Ущерб экологии Украины: Кабмин назвал сумму

Некоторые экосистемы рискуют вообще никогда не восстановиться

В Украине четвертый месяц идет война. Убытки, которые российские оккупанты нанесли экологии Украины, превысили 200 млрд грн. Об этом во время пресс-тура на Чернобыльскую АЭС сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

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"Все те кейсы, которые мы на сегодня зафиксировали, они ежедневно добавляются к нашему мобильному приложению "Эко угроза", которым может пользоваться каждый украинец. На сегодняшний день эта цифра уже превышает 200 млрд грн", - сказал он.

Отмечается, что не все убытки можно высчитать деньгами, ведь некоторые экосистемы рискуют вообще никогда не восстановиться.

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Убытки, которые РФ нанесла Чернобыльской атомной электростанции и зоне отчуждения, достигли 2 млрд грн.

Ранее мы писали, что на период действия военного положения в пределах Киева запрещена навигация для маломерных судов на водоемах.