Сезон черешни в Украине: откуда везут, цены

Мелитополь сейчас во временной оккупации войск РФ и чтобы покрыть дефицит – ягоду импортируют

В Украине в начале лета стартует сезон черешни. Но из-за полномасштабной войны мы потеряли почти половину отечественного урожая, пишет ТСН.

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Мелитополь сейчас во временной оккупации войск РФ и чтобы покрыть дефицит – ягоду импортируют.

Таким образом, в этом сезоне ягоды везут:

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из Буковины,

Закарпатья,

Винницкой и Одесской областей.

Так, мелкую и кислую ягоду на рынках продают – от 35 грн до 60 грн за килограмм. При этом сладкая и крупная черешня стоит дороже – от 130 до 200 грн за килограмм.

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По сравнению с прошлым годом цены на черешню в этом сезоне выше примерно на 40%.

Причины:

война,

оккупация территорий,

подорожание топлива.

"Основной регион, поставляющий на рынок премиальную черешню, – это Мелитополь. Сейчас доступ к нему закрыт и поэтому этот сегмент замещается импортной черешней – это Турция, Италия и даже Испания. Это дорогая черешня, которая стоит свыше 200 грн за кг", – говорит заместитель директора одного из столичных рынков Вячеслав Забелин.

Следует отметить, что в этом году более 50% черешни на рынках – импорт.

Ранее мы писали, что Турция планирует покупать украинское зерно со скидкой в ​​25%.