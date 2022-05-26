Клубника в Украине дешевеет: цены

Ягода местного производства поступает в продажу по 40-80 грн/кг

В Украине дешевеет клубника. В частности, количество предложений на украинском рынке продолжает увеличиваться, а отпускные цены снижаются. Об этом пишет EastFruit.

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Отмечается, что на сегодняшний день клубника местного производства поступает в продажу по 40-80 грн/кг, что в среднем на 37% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Также на текущей неделе снизились цены и на импортную ягоду производства Польши и Турции - в пределах 80-100 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.

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Отмечается, что производители данной ягоды столкнулись с достаточно большим количеством проблем:

апрельские заморозки;

оккупация Херсонской области.

Ранее мы писали, что в Украине подорожала земляника. В среднем за неделю цены выросли на 30%.