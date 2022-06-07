Украинцам грозит дефицит бытовой техники

Проблем с ассортиментом точно не избежать

В Украине прогнозируют дефицит бытовой техники. Об этом в интервью рассказал совладелец онлайн-ритейлера Rozetka Владислав Чечеткин.

Читайте также: ВСУ уничтожили российской военной техники на $10 млрд

Главные причины:

нестабильная гривна,

разрушенная цепочка поставок.

Читайте также: Россияне через суд требуют вернуть деньги за технику Apple

Отмечается, что производители и дистрибьюторы делают все, чтобы предотвратить этот дефицит, но проблем с ассортиментом точно не избежать.

"В то же время упавший спрос и падение национальной валюты сильно замедляют продажи остатков. И все уравновесится немножко. Но самое главное, что вы заметите, - это отсутствие ассортимента", - объясняет Чечеткин.

Эксперт отметил, что базовые холодильник и стиральная машинка будут в продаже, а вот если ты захочешь чего-то особенного, то нет.

Ранее мы писали, что арендовать квартиру в Киеве можно даже за 3 тысячи гривен. Отмечается, что большинство объявлений размещено от риэлторов, однако они берут небольшую комиссию.