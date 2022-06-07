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Украинцам грозит дефицит бытовой техники

Проблем с ассортиментом точно не избежать
 |  Автор: Ольга Опенько
Украинцам грозит дефицит бытовой техники
Иллюстративное фото / EPA

В Украине прогнозируют дефицит бытовой техники. Об этом в интервью рассказал совладелец онлайн-ритейлера Rozetka Владислав Чечеткин.

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Главные причины:

  • нестабильная гривна,
  • разрушенная цепочка поставок.

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Отмечается, что производители и дистрибьюторы делают все, чтобы предотвратить этот дефицит, но проблем с ассортиментом точно не избежать.

"В то же время упавший спрос и падение национальной валюты сильно замедляют продажи остатков. И все уравновесится немножко. Но самое главное, что вы заметите, - это отсутствие ассортимента", - объясняет Чечеткин.

Эксперт отметил, что базовые холодильник и стиральная машинка будут в продаже, а вот если ты захочешь чего-то особенного, то нет.

Ранее мы писали, что арендовать квартиру в Киеве можно даже за 3 тысячи гривен. Отмечается, что большинство объявлений размещено от риэлторов, однако они берут небольшую комиссию.

 

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