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Проезд в маршрутках Днепра подорожает: цифры

Стоимость проезда в электротранспорте и метрополитене не изменится
 |  Автор: Ольга Опенько
Проезд в маршрутках Днепра подорожает: цифры
Иллюстративное фото / depositphotos

В Днепре с 9 июля 2022 года проезд в маршрутках подорожает до 15 гривен. Об этом информирует пресс-служба городского совета.

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Отмечается, что со скидкой по ученическому билету цена составит 11 гривен.

Проезд на маршрутах № 9, 77, 90, 92, 141 будет стоить  дороже - 18 грн, а по ученическому – 13 грн. Стоимость зависит от километража маршрута. Пять этих маршрутов имеют протяженность более 25 км и небольшой пассажиропоток.

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При этом стоимость проезда в электротранспорте и метрополитене, то тариф остается неизменным – 8 грн. Для школьников при наличии ученического билета проезд в трамваях, троллейбусах и метро бесплатный.

Ранее мы писали, что цены на проезд в маршрутках в Киевской области выросли.

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