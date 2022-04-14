Цены на проезд в маршрутках в Киевской области выросли

В Ассоциации подорожание называют вынужденной мерой

В пригородах Киева постепенно восстанавливают транспортное сообщение. При этом цены на проезд также значительно выросли. Об этом сообщает Ассоциация перевозчиков Киевской области.

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Отмечается, что уже частично возобновлено движение в сторону столицы, однако пока с очень большим интервалом

"На следующей неделе даже с Иванковского района маршрутки будут потихоньку выезжать на Киев, несмотря на то, что район находился под оккупацией и там есть проблемы с мостами и дорогами", – рассказывает он.

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Главные проблемы для перевозчиков:

уничтожено много подвижного состава, к примеру, в Ирпене сгорел парк новых маршруток;

большое количество осколков на дорогах - многие автобусы уже повредили шины;

нехватка водителей - многие состоят в рядах ВСУ и теробороны;

длительное простаивание на блокпостах вблизи столицы.

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Где подорожал проезд

В частности, проезд от Петропавловской Борщаговки в маршрутке №903 теперь стоит 19 гривен вместо 13. По селу проехаться можно за 10 гривен.

В Ассоциации подорожание называют вынужденной мерой.

"В стране идет война, а люди из-за 6 гривен начинают торговаться. Как иначе осуществлять перевозки? Мы все сейчас в таких условиях, что нужно выживать. Пусть критиканы, которым не нравятся такие тарифы, берут кредиты, покупают автобусы и возят людей", – возмущается Алексей Павленко.

Ранее мы писали, что государство, в случае ликвидации банка от имени которого действует Фонд гарантирования вкладов физических лиц, возмещает вкладчикам средства в пределах гарантированной суммы.