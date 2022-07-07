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В Украине дешевеет голубика: цены
Ягода подешевела в среднем на 22%
В Украине подешевела голубика, поскольку ее предложение на рынке продолжает расти. Об этом пишет EastFruit.
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Уточняется, что падение цен на голубику в начале июля нормальное явление, именно в это время начинается активный сбор ягоды.
Так, голубика подешевела в среднем на 22%. Цены на рынках варьируются от 210 до 280 грн/кг.
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Снижение цен связано:
- с высоким предложением,
- с присутствием на рынке больших объемов недорогих сезонных фруктов и ягод.
Таким образом, сегодня голубика в Украине уже стоит в среднем на 20% дешевле, чем за аналогичный прошлогодний период.
Ранее мы писали, что средняя розничная цена килограмма охлажденной свинины в июне выросла до 140,2 грн.
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