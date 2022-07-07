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В Украине дешевеет голубика: цены

Ягода подешевела в среднем на 22%
 |  Автор: Ольга Опенько
В Украине дешевеет голубика: цены
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине подешевела голубика, поскольку ее предложение на рынке продолжает расти. Об этом пишет EastFruit.

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Уточняется, что падение цен на голубику в начале июля  нормальное явление, именно в это время начинается активный сбор ягоды.

Так,  голубика подешевела в среднем на 22%. Цены на рынках варьируются от 210 до 280 грн/кг.

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Снижение цен связано:

  • с высоким предложением,
  • с присутствием на рынке больших объемов недорогих сезонных фруктов и ягод.

Таким образом, сегодня голубика в Украине уже стоит в среднем на 20% дешевле, чем за аналогичный прошлогодний период. 

Ранее мы писали, что средняя розничная цена килограмма охлажденной свинины в июне выросла до 140,2 грн.

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