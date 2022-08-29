Отмена остановки транспорта в Киеве во время тревоги: ответ Кличко

Пересмотр возможет при условии поступления рекомендаций от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

Норма об остановке общественного транспорта во время воздушной тревоги принималась с учетом оценки текущей и прогнозируемой ситуации безопасности в столице. Поэтому ее пересмотр возможет при условии поступления рекомендаций от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Решение Совета обороны города Киева принималось с учетом оценки текущей и прогнозируемой ситуации безопасности в столице, а значит, будет пересмотрено исключительно при условии ее существенной стабилизации и поступления соответствующих рекомендаций от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий анализ и оценка производятся на постоянной основе", - заявил Кличко.

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Мэр также отметил, что прекращение работы транспорта во время воздушной тревоги не несет для пассажиров никаких дополнительных расходов, поскольку по ее завершении они могут воспользоваться предварительно уплаченными проездными.

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