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Война в Украине: мужчины-студенты могут пересечь границу
Мужчины-студенты могут выезжать из Украины на обучение
Мужчины-студенты, которые учатся за границей, но не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, могут уехать из Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства внутренних дел.
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Мужчины-студенты должны иметь следующие документы:
- студенческий билет или студенческую визу;
- переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в иностранном вузе;
- военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва;
- справка, выданная территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу для соискателей образования за границей.
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Ранее мы писали, что украинские моряки смогут пересекать границу, но исключительно по согласованию территориального центра комплектования.
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