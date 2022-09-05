Война в Украине: мужчины-студенты могут пересечь границу

Мужчины-студенты могут выезжать из Украины на обучение

Мужчины-студенты, которые учатся за границей, но не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, могут уехать из Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства внутренних дел.

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Мужчины-студенты должны иметь следующие документы:

студенческий билет или студенческую визу;

переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в иностранном вузе;

военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва;

справка, выданная территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу для соискателей образования за границей.

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Ранее мы писали, что украинские моряки смогут пересекать границу, но исключительно по согласованию территориального центра комплектования.