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Пенсии в Украине: кто получит надбавку
В Украине вырастет размер пенсионной выплаты для отдельной категории граждан, пишет bigmir.net..
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В связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц от 1 декабря 2022 возрастут размеры минимальной и максимальной пенсий, составляющие пенсионные выплаты, которые исчисляются из размера прожиточного минимума:
- Минимальная пенсия вырастет на 60 гривен.
- Максимальная – на 660 гривен.
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Кроме того, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, будут получать ежемесячную компенсационную выплату в размере до 579 гривен. Пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет установлена ежемесячная компенсационная доплата в размере до 300 гривен.
Отметим, что с октября 2021 года пенсионеры в возрасте 75+ получают компенсационную доплату 456 гривен.
Ранее мы писали, что в Украине доля пенсионеров, которые получают пенсии меньше 3 тысяч гривен составляет 43%.