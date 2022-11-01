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Пенсии в Украине: кто получит надбавку

Кому из пенсионеров от декабря 2022 установлена ​​надбавка
 |  Автор: Ольга Опенько
Пенсии в Украине: кто получит надбавку
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине вырастет размер пенсионной выплаты для отдельной категории граждан, пишет bigmir.net..

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В связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц от 1 декабря 2022 возрастут размеры минимальной и максимальной пенсий, составляющие пенсионные выплаты, которые исчисляются из размера прожиточного минимума:

  • Минимальная пенсия вырастет на 60 гривен.
  • Максимальная – на 660 гривен.

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Кроме того, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, будут получать ежемесячную компенсационную выплату в размере до 579 гривен. Пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет установлена ​​ежемесячная компенсационная доплата в размере до 300 гривен.

Отметим, что с октября 2021 года пенсионеры в возрасте 75+ получают компенсационную доплату 456 гривен.

Ранее мы писали, что в Украине доля пенсионеров, которые получают пенсии меньше 3 тысяч гривен составляет 43%.

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