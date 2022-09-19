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Как получить пенсии на освобожденных территориях

Гражданам нужно подать заявление о начислении пенсии наличными в любой орган местного самоуправления
 |  Автор: Ольга Опенько
Как получить пенсии на освобожденных территориях
Иллюстративное фото / depositphotos

Пенсионеры на деоккупированных территориях, которым выплаты начисляются на карту, смогут получить деньги на руки. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Для этого нужно подать заявление о начислении пенсии наличными в любой орган местного самоуправления.

Деньги будет доставлять Укрпочта.

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Отмечается, что на деоккупированных территориях не везде работают банки и банкоматы. Чтобы пенсионеры смогли получить начисленные государством средства, правительство приняло такие законодательные изменения.

Ранее мы писали, что в Украине безотлагательно выплатят пенсии на освобожденных территориях.

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