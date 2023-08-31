В Украине заработал проект ООН по доплатам пенсионерам

Доплаты получили около 260 тысяч пенсионеров

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) начала перечисление дополнительных денежных выплат пенсионерам в регионах, наиболее пострадавших от войны. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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ВПП оказывает денежную помощь пенсионерам:

проживающим на территориях активных или возможных боевых действий (включенных в определенный правительством перечень),

получающих пенсионные выплаты менее 3000 гривен,

не получавших других денежных пособий (помощи на проживание для ВПЛ или от международных организаций) с 1 марта 2023 года.

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Пенсионеры, которые отвечают условиям, будут получать ежемесячную доплату в размере разницы между пенсией, которую они уже получают, и суммой 3000 грн, минимальный размер выплаты - 100 грн. Денежные средства выплачиваются непосредственно на банковский счет, на который пенсионеры получают свои обычные пенсионные выплаты.

Так, 30 августа доплаты получили на карточки около 260 тыс. пенсионеров.

Ранее мы писали, что во время войны из-за роста цен и девальвации национальной валюты, потери работы и личного имущества, вероятность потери сбережений очень высокая.