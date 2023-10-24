Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Сколько людей погибло от мин в Украине: цифры

Наткнуться на взрывоопасные предметы сейчас можно в полях, лесах, лесополосах. Их маскируют под обычные бытовые вещи
 |  Автор: Ольга Опенько
Сколько людей погибло от мин в Украине: цифры
Иллюстративное фото / Getty Images

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 261 человек погиб в результате подрыва на минах или взрывоопасных предметах. Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Читайте также: Война в Украине: 80% украинцев против территориальных уступок РФ

"С начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины 559 человек получили ранения различной степени тяжести от мин и взрывоопасных предметов, еще 261 человек погиб", - отмечают спасатели.

Среди пострадавших 68 детей, еще 14 - погибли.

Читайте также: Сколько еще может продолжаться война в Украине: прогноз Буданова

Отмечается, что наткнуться на взрывоопасные предметы сейчас можно в полях, лесах, лесополосах, между кустов или в водоемах - особенно на территориях, где велись активные боевые действия. Их маскируют под обычные бытовые вещи, в том числе игрушки или книги.

Правила безопасности:

  • Не гулять по неизвестным или непроверенным грунтовым дорогам.
  • Не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно там, где проходили боевые действия.
  • Если увидели подозрительный предмет: не подходить и не трогать. Нужно звонить 101.

Ранее мы писали, что в Польше украинские беженцы могут получить новую финансовую  помощь.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
07.11.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 37.21 39.22 0.00
Продажа 37.81 40.73 0.00
Все курсы наличных валют...
07.11.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.04 38.72 0.39
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK