Сколько людей погибло от мин в Украине: цифры

Наткнуться на взрывоопасные предметы сейчас можно в полях, лесах, лесополосах. Их маскируют под обычные бытовые вещи

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 261 человек погиб в результате подрыва на минах или взрывоопасных предметах. Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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"С начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины 559 человек получили ранения различной степени тяжести от мин и взрывоопасных предметов, еще 261 человек погиб", - отмечают спасатели.

Среди пострадавших 68 детей, еще 14 - погибли.

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Отмечается, что наткнуться на взрывоопасные предметы сейчас можно в полях, лесах, лесополосах, между кустов или в водоемах - особенно на территориях, где велись активные боевые действия. Их маскируют под обычные бытовые вещи, в том числе игрушки или книги.

Правила безопасности:

Не гулять по неизвестным или непроверенным грунтовым дорогам.

Не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно там, где проходили боевые действия.

Если увидели подозрительный предмет: не подходить и не трогать. Нужно звонить 101.

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