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Контракт и мобилизация: отличия в порядке прохождения военной службы

Есть ли отличия
 |  Автор: Ольга Опенько
Контракт и мобилизация: отличия в порядке прохождения военной службы
Иллюстративное фото / Getty Images

Есть ли различия в порядке прохождения военной службы между военнослужащими по контракту и военнослужащими, призванными по мобилизации. Об этом  идет речь на сайте АрмияInform.

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Военная служба по контракту

У контрактников служба истекает в срок, указанный в контракте, или после объявления решения о демобилизации.

При этом военнослужащие могут быть командированы:

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  • в государственные органы,
  • предприятия,
  • учреждения,
  • организации,
  • государственные и коммунальные учебные заведения для выполнения задач в интересах обороны государства и ее безопасности с оставлением на военной службе.

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Положение об основаниях для увольнения с военной службы на них не распространяется.

Военная служба по призыву во время мобилизации, на особый период

Служба истекает в сроки, определенные Указом Президента Украины.

Для мобилизованных есть больше оснований увольнения с военной службы по таким семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу), в частности:

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  • в связи с наличием жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей либо родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
  • пребывание на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.

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