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Контракт и мобилизация: отличия в порядке прохождения военной службы
Есть ли различия в порядке прохождения военной службы между военнослужащими по контракту и военнослужащими, призванными по мобилизации. Об этом идет речь на сайте АрмияInform.
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Военная служба по контракту
У контрактников служба истекает в срок, указанный в контракте, или после объявления решения о демобилизации.
При этом военнослужащие могут быть командированы:
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- в государственные органы,
- предприятия,
- учреждения,
- организации,
- государственные и коммунальные учебные заведения для выполнения задач в интересах обороны государства и ее безопасности с оставлением на военной службе.
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Положение об основаниях для увольнения с военной службы на них не распространяется.
Военная служба по призыву во время мобилизации, на особый период
Служба истекает в сроки, определенные Указом Президента Украины.
Для мобилизованных есть больше оснований увольнения с военной службы по таким семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу), в частности:
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- в связи с наличием жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей либо родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
- пребывание на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.
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