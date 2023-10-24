Контракт и мобилизация: отличия в порядке прохождения военной службы

Есть ли отличия

Есть ли различия в порядке прохождения военной службы между военнослужащими по контракту и военнослужащими, призванными по мобилизации. Об этом идет речь на сайте АрмияInform.

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Военная служба по контракту

У контрактников служба истекает в срок, указанный в контракте, или после объявления решения о демобилизации.

При этом военнослужащие могут быть командированы:

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в государственные органы,

предприятия,

учреждения,

организации,

государственные и коммунальные учебные заведения для выполнения задач в интересах обороны государства и ее безопасности с оставлением на военной службе.

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Положение об основаниях для увольнения с военной службы на них не распространяется.

Военная служба по призыву во время мобилизации, на особый период

Служба истекает в сроки, определенные Указом Президента Украины.

Для мобилизованных есть больше оснований увольнения с военной службы по таким семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу), в частности:

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в связи с наличием жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей либо родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

пребывание на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.

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