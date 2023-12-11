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Выплаты для определенных категорий переселенцев продолжат

Проект постановления предлагает продлить выплаты для внутренне перемещенных лиц пенсионного возраста и тех ВПЛ, которые не имеют возможности трудоустроиться
 |  Автор: Ольга Опенько
Выплаты для определенных категорий переселенцев продолжат
Иллюстративное фото / Getty Images

С 1 февраля предлагается продолжить выплаты для ВПЛ пенсионного возраста и тех ВПЛ, которые не имеют возможности трудоустроиться из-за объективных обстоятельств, сообщает пресс-служба Минсоцполитики. 

"Проект постановления предлагает продлить выплаты для внутренне перемещенных лиц пенсионного возраста и тех ВПЛ, которые не имеют возможности трудоустроиться из-за объективных обстоятельств, одновременно совмещая это с предоставлением важных социальных услуг, а также стимулируя трудоспособных членов таких семей искать работу, обращаться за грантовые программы для начала собственного дела, проходить переобучение", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что не все ВПЛ смогли интегрироваться в принимающие общины, а семьи, в которых есть дети, лица с инвалидностью и проживающие в зоне активных или возможных боевых действий, не имеют возможности отдавать детей в садики. Школы же в таких регионах в подавляющем большинстве работают только в онлайн-формате, что существенно ограничивает возможность для трудоспособных членов семей трудоустроиться.

Также этим актом предлагается существенно пересмотреть возможности назначения помочь малообеспеченным, чтобы те семьи, которые оказались в риске бедности, могли активнее ею пользоваться.

Ранее мы писали, что война в Украине находится в точке невозврата.

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