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На какие вопросы отвечает контакт-центр НСЗУ

Какие вопросы пациентов помогут решить в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77
 |  Автор: Ольга Опенько
На какие вопросы отвечает контакт-центр НСЗУ
Иллюстративное фото / depositphotos

Контакт-центр Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) уже пять лет отвечает на вопросы, и не только пациентов. Об этом информирует пресс-служба компании.

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Во время войны единственным выходным является суббота и воскресенье — тогда срабатывает автоответчик, который может дать ответы на большинство вопросов. В другие дни операторы отвечают на звонки с 9:00 до 18:00, а в пятницу с 9:00 до 16:45.

Все звонки со стационарных и мобильных телефонов бесплатны.

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Какие вопросы пациентов помогут решить в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77:

  • Вопрос о перечне бесплатных услуг по Программе медицинских гарантий.
  • Вопрос о порядке действий, если в больнице требуют деньги за услуги, за которые платит НСЗУ.
  • Вопрос о том, где найти семейного врача, терапевта или педиатра, с которыми можно заключить декларацию. Или больницу, которая предоставляет услуги по определенному пакету Программы медицинских гарантий.
  • Адреса и контактные данные медицинских учреждений, имеющих договор с НСЗУ.
  • Вопросы об особенностях программы «Доступные лекарства» и перечень лекарств и медицинских изделий, которые можно получить бесплатно.

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Отмечается, чтобы узнать график работы медицинского учреждения и наличие соответствующих специалистов или оборудования, нужно звонить непосредственно в соответствующую больницу.

Узнать о наличии в медучреждении лекарств по Нацперечню можно на сайте https://eliky.in.ua/  или позвонить в местный департамент здравоохранения.

Контакты для связи с семейным врачом или амбулаторией, в которой он или она работают, можно узнать в регистратуре медучреждения или через медицинские информационные системы.

Работа МСЭК – информацию следует уточнять непосредственно в больницах, где работает МСЭК.

Ранее мы писали, что в Украине расширили программу "Доступные лекарства".

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