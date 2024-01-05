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На какие вопросы отвечает контакт-центр НСЗУ
Контакт-центр Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) уже пять лет отвечает на вопросы, и не только пациентов. Об этом информирует пресс-служба компании.
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Во время войны единственным выходным является суббота и воскресенье — тогда срабатывает автоответчик, который может дать ответы на большинство вопросов. В другие дни операторы отвечают на звонки с 9:00 до 18:00, а в пятницу с 9:00 до 16:45.
Все звонки со стационарных и мобильных телефонов бесплатны.
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Какие вопросы пациентов помогут решить в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77:
- Вопрос о перечне бесплатных услуг по Программе медицинских гарантий.
- Вопрос о порядке действий, если в больнице требуют деньги за услуги, за которые платит НСЗУ.
- Вопрос о том, где найти семейного врача, терапевта или педиатра, с которыми можно заключить декларацию. Или больницу, которая предоставляет услуги по определенному пакету Программы медицинских гарантий.
- Адреса и контактные данные медицинских учреждений, имеющих договор с НСЗУ.
- Вопросы об особенностях программы «Доступные лекарства» и перечень лекарств и медицинских изделий, которые можно получить бесплатно.
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Отмечается, чтобы узнать график работы медицинского учреждения и наличие соответствующих специалистов или оборудования, нужно звонить непосредственно в соответствующую больницу.
Узнать о наличии в медучреждении лекарств по Нацперечню можно на сайте https://eliky.in.ua/ или позвонить в местный департамент здравоохранения.
Контакты для связи с семейным врачом или амбулаторией, в которой он или она работают, можно узнать в регистратуре медучреждения или через медицинские информационные системы.
Работа МСЭК – информацию следует уточнять непосредственно в больницах, где работает МСЭК.
Ранее мы писали, что в Украине расширили программу "Доступные лекарства".