Планируют ли украинцы вернуться домой: ответ

Многие страны постепенно сокращают расходы на беженцев и делают условия для них более жесткими

В Украине третий год идет война, за границей находятся 4,9 млн украинцев. Подавляющее большинство беженцев - женщины и дети. Об этом сообщили в Центре экономической стратегии (ЦЭС).

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Наибольшая доля украинских беженцев находится:

в Германии (30%),

Польше (22%),

США (280 тыс. человек),

Великобритания (253,2 тыс.),

Канада (210,2 тыс.).

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Отмечается, что многие страны постепенно сокращают расходы на беженцев и делают условия для них более жесткими. За пределами Украины по разным сценариям могут остаться от 1,4 млн до 2,3 млн украинцев.

Эксперты также предоставили ключевые рекомендации, которые могут стимулировать украинцев возвращаться домой:

сотрудничество со странами ЕС по возвращению украинцев после войны;

быстрое послевоенное восстановление пострадавших регионов;

помощь людям из пострадавших и оккупированных регионов во время восстановления;

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развитие государственно-частного партнерства;

увеличение ресурсов на коммуникацию с соотечественниками за границей через дипломатические представительства;

упрощение реинтеграции детей к обучению в украинских школах и поступления украинских выпускников иностранных школ в украинские вузы;

обеспечение украинским беженцам возможности свободного перемещения и выбора места жительства аналогично правам граждан Европейского Союза.

Ранее мы писали, что война в Украине находится в точке невозврата.