Сколько донатят укрианцы на ВСУ - исследование

92% украинцев донатят на нужды военных

92% украинцев донатят на нужды ВСУ, а в частности, пострадавшим в результате военных действий. Это на 2% больше чем в 2022 году, информирует Deloitte.

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В частности, в исследовании "Потребительские настроения украинцев во второй год полномасштабного вторжения" указано, что 33% опрошенных донатят систематически. С начала полномасштабного вторжения этот показатель вырос на 13%.

Кроме того, выросло количество украинцев, которые регулярно донатят из-за границы – с 17% до 38%. При этом 70% потребителей до сих пор бойкотируют производителей товаров/продавцов, которые не оставили рынок страны-агрессора.

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Куда донатят:

Больше всего укрианцы доверяют сборам средств от знакомых, друзей и коллег. Их поддерживают более 75% опрошенных, а средняя сумма пожертвования составляет 147 гривен.

Второе место по уровню доверия занимают крупные благотворительные фонды, такие как "Вернись живым", фонд Сергея Притулы, а также сборы Лачена (Игоря Лаченкова), на них донатят почти 71% респондентов.

На государственные сборы (такие, как UNITED24) донатит тоже значительная часть населения – более 60%, при этом размер среднего доната составляет 121 гривну.

Ранее мы писали, что война в Украине находится в точке невозврата.