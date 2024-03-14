Сколько денег украинцы тратят на еду и платежи: ответ

Сколько бюджета украинцев уходит на продукты

Украинцы, которые погрузились в жесткую экономию, больше всего среди жителей ряда других стран тратят на продукты питания и обязательные платежи. Этот показатель достигает 66%, что более чем вдвое больше, чем средний мировой показатель. Украина – единственная среди исследуемых стран, где расходы на эту категорию превышают 50%. Об этом говорится в исследовании "Потребительские настроения украинцев во второй год полномасштабного вторжения" от "Делойт".

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В этом году было проведено сравнение потребительских настроений украинцев в Германии, Польше, США, Канаде, ЮАР и со средним мировым показателем.

Согласно исследованию, украинцы значительно меньше тратят на товары и услуги, которые не являются необходимыми для базового существования.

Наиболее заметна разница в распределении бюджета на такие категории:

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досуг (включая рестораны/кафе), отдых и туризм: украинцы тратят 2% своего бюджета на эту категорию, в то время как жители Германии – 17%, Польши – 15%, США – 19%, Канады – 15%, ЮАР – 17%.

электроника, бытовая техника и товары домашнего обихода: украинцы тратят 2% бюджета на эту категорию, жители Германии – 10%, Польши – 12%, США – 12%, Канады м 10%, ЮАР – 14%.

Ранее мы писали, что война в Украине находится в точке невозврата.