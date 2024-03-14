- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2023
Цены на морковь в Украине выросли
Цены колеблются в диапазоне 7-12 грн/кг
В Украине подорожала морковь. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
Читайте также: Что будет с ценами в Украине: прогноз НБУ
Причины роста цен:
- сезонное сокращение предложения, особенно продукции высокого качества,
- повышенный спрос местных оптовых компаний и розничных сетей.
По состоянию на 13 марта отпускные цены на морковь колеблются в диапазоне 7-12 грн/кг ($0,18-0,31/кг), что в среднем на 24% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Читайте также: Коммуналка в Украине подорожала: за какие услуги выросли цены
Несмотря на удорожание, морковь в Украине сейчас стоит в среднем на 70% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.
Ранее мы писали, что в Украине расширили программу "Доступные лекарства".
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: