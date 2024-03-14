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Цены на морковь в Украине выросли

Цены колеблются в диапазоне 7-12 грн/кг
 |  Автор: Ольга Опенько
Цены на морковь в Украине выросли
Иллюстративное фото / Getty Images

В Украине подорожала морковь. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

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Причины роста цен: 

  • сезонное сокращение предложения, особенно продукции высокого качества,
  • повышенный спрос местных оптовых компаний и розничных сетей.

По состоянию на 13 марта отпускные цены на морковь колеблются в диапазоне 7-12 грн/кг ($0,18-0,31/кг), что в среднем на 24% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Несмотря на удорожание, морковь в Украине сейчас стоит в среднем на 70% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Ранее мы писали, что в Украине расширили программу "Доступные лекарства".

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