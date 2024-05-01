Какие льготы доступны для участников боевых действий и их детей: ответ

На какие льготы могут расчитывать дети и взрослые

В Украине продолжает расти число участников боевых действий, и государство предоставляет определенные льготы военным и их семьям. Об этом сообщает издание "АрмiяInform".

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Эти льготы предусмотрены законом Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты". Среди них есть льготы по коммунальным услугам. Участники боевых действий и их родственникам предоставляется скидка 75% на квартплату. Кроме того, действуют следующие услуги:

75% скидка на коммунальные услуги (газ, электроэнергия и т.д.). Для инвалидов предоставляется 100% скидка;

75% скидка на топливо для отопления для жителей домов без центрального отопления.

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При этом размер жилой площади, на которую распространяются льготы, составляет 21 квадратный метр отапливаемой площади на человека, плюс дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

Дети участников боевых действий также имеют определенные льготы. Они имеют право на бесплатное оздоровление и отдых за счет государства. Кроме того, они получают приоритетное место в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях.

Также студенты-дети участников боевых действий могут претендовать на бесплатное проживание в общежитиях, а при отсутствии задолженностей - на социальную стипендию.

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"Льготы не предоставляются автоматически после получения статуса участника боевых действий. Их необходимо оформить. Для этого лица с уже полученным статусом участника боевых действий должны обратиться в органы Пенсионного фонда Украины, независимо от места их прописки", - говорится в сообщении.

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