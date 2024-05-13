Отключение света в Украине: кому готовиться к ограничениям

Украинская энергетика продолжает находиться в сложной ситуации

Из-за серьезных повреждений энергоинфраструктуры и нехватки электроэнергии в течение суток планируется вводить ограничения для промышленных потребителей. Об этом сообщает Министерство энергетики.

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Украинская энергетика продолжает находиться в сложной ситуации.

За последние сутки потребности энергосистемы покрывались за счет собственной генерации, коммерческого импорта, а также аварийной помощи из Польши, Румынии и Словакии. Объем экстренной помощи увеличился с менее чем 1% до примерно 2% от суточного потребления энергосистемы.

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Из-за нехватки электроэнергии планируются ограничения для промышленных потребителей.

Ранее мы писали, что в Минагрополитики уверены, что земли будут расти в цене. В частности, цена на землю будет повышаться и ее ежегодный рост составит 7-10%.