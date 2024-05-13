Ирландия намерена пересмотреть поддержку беженцев

Что изменится для украинцев

Ирландия рассматривает возможность сокращения господдержки беженцев, включая украинцев, прибывших в страну после масштабного вторжения России. Сообщается, что такой шаг будет призван привести систему поддержки беженцев в стране в большее соответствие с практикой других европейских стран.

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Премьер-министр страны Саймон Харрис выразил намерение видеть изменения в системе поддержки беженцев, которые, по его мнению, более соответствовали бы интересам ирландцев. Он отметил важность обеспечения стабильности благосостояния и необходимость обращения внимания на вклад, который люди с статусом беженца должны внести в свое проживание.

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Харрис также подчеркнул важность соблюдения законности на рабочих местах и проведения проверок для того, чтобы все работали легально. Он отметил, что должен существовать последовательный подход к беженцам из Украины и что поддержка не должна зависеть от времени их прибытия.

Так, в марте правительство Ирландии снизило размер выплат для новоприбывших украинцев с 220 евро в неделю до того же уровня, что и для искателей убежища - 38,80 евро в неделю.

Новоприбывшие украинские беженцы теперь могут жить всего 90 дней в государственном жилье.

Ранее мы писали, что МВФ прогнозирует резкий рост зарплат в Украине.