Часть украинцев могут не получить субсидии: кого касается

Некоторые исполнители коммунальных услуг не предоставляют в Пенсионный фонд информацию, необходимую для назначения жилищных субсидий

Часть объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и некоторые исполнители коммунальных услуг не предоставляют в Пенсионный фонд информацию, необходимую для назначения жилищных субсидий и льгот. Поэтому жильцы таких домов могут не получить выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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"Из-за такого бездействия люди могут стать заложниками ситуации, когда Пенсионный фонд не получит всю или часть информации, необходимой для назначения жилищно-коммунальных субсидий, и, как следствие, нуждающиеся в финансовой помощи не получат жилищных субсидий или льгот на жилищно-коммунальные услуги", - говорится в сообщении.

Напомним, что документы для назначения субсидий и льгот можно подавать онлайн, а перерасчет их размера осуществляется автоматически, тратить свое время на стояние в очереди больше не нужно.

С 1 декабря 2022 года жилищные субсидии и льготы администрируются Пенсионным фондом. ПФУ создал возможность предоставления упрощенного обращения за назначением жилищной субсидии, когда члену семьи нужно только подать упрощенное заявление, а органы ПФУ самостоятельно из официальных источников осуществят сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты.

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Также на портале электронных услуг ПФУ были созданы электронные кабинеты для поставщиков жилищно-коммунальных услуг, в частности для ОСМД.

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