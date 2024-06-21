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Студенты и полицейские в Украине будут проходить базовую военную подготовку
Студенты и полицейские в Украине будут проходить базовую военную подготовку. Кабинет министров утвердил порядок.
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Согласно статье 10-1 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", правительство утвердило порядок проведения базовой военной подготовки граждан Украины, получающих высшее образование, и полицейских.
Кабмин установил, что базовую военную подготовку будут проходить мужчины (женщины - добровольно), обучающиеся на дневной или дуальной форме получения образования.
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Предусмотрено также, что базовую подготовку согласно учебному плану проходят:
- курсанты высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования;
- курсанты заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;
- полицейские при прохождении первичной профессиональной подготовки в учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских.
Установлено, что организация и сопровождение базовой военной подготовки студентов и полицейских возлагается на Министерство обороны, Министерство образования и науки, Министерство внутренних дел, другие государственные органы и органы местного самоуправления (по согласию) и Генеральный штаб ВСУ.
Ранее мы писали, что война в Украине находится в точке невозврата.