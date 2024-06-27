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Как снизить риски быть мобилизованным при попытке забронироваться

Военнообязанный, претендующий на бронирование, действительно может быть мобилизован
 |  Автор: Ольга Опенько
Как снизить риски быть мобилизованным при попытке забронироваться
Иллюстративное фото / Getty Images

Избежать мобилизационных проблем, которые могут возникнуть при бронировании работников предприятий, можно путем оформления электронной "брони". Об этом заявил нардеп от Слуги народа, член оборонного комитета парламента Федор Вениславский.

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"Механизм решения проблемы заключается в так называемом электронном бронировании. После этого такие граждане (забронировавшиеся онлайн) могут спокойно идти и обновлять свои данные, потому что в системе Оберіг уже будет указано, что они забронированы", – сказал он.

Так Вениславский ответил на вопрос, что делать в ситуациях, когда при оформлении "брони" военнообязанный может быть мобилизован, поскольку ему нужно будет прийти в ТЦК и обновить военно-учетные данные.

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По словам нардепа, военнообязанный, претендующий на бронирование, действительно может быть мобилизован. Это происходит, в частности, потому, что такие люди не обновили свои военно-учетные данные вовремя.

"И если они до сих пор не забронированы, то работники ТЦК и СП в полном соответствии со своими полномочиями могут выдать повестку для мобилизации, если этот гражданин подлежит мобилизации", – пояснил Вениславский.

Ранее мы писали о том, что Зеленский ответил, закончится ли война в 2024 году.

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