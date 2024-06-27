Как снизить риски быть мобилизованным при попытке забронироваться

Военнообязанный, претендующий на бронирование, действительно может быть мобилизован

Избежать мобилизационных проблем, которые могут возникнуть при бронировании работников предприятий, можно путем оформления электронной "брони". Об этом заявил нардеп от Слуги народа, член оборонного комитета парламента Федор Вениславский.

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"Механизм решения проблемы заключается в так называемом электронном бронировании. После этого такие граждане (забронировавшиеся онлайн) могут спокойно идти и обновлять свои данные, потому что в системе Оберіг уже будет указано, что они забронированы", – сказал он.

Так Вениславский ответил на вопрос, что делать в ситуациях, когда при оформлении "брони" военнообязанный может быть мобилизован, поскольку ему нужно будет прийти в ТЦК и обновить военно-учетные данные.

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По словам нардепа, военнообязанный, претендующий на бронирование, действительно может быть мобилизован. Это происходит, в частности, потому, что такие люди не обновили свои военно-учетные данные вовремя.

"И если они до сих пор не забронированы, то работники ТЦК и СП в полном соответствии со своими полномочиями могут выдать повестку для мобилизации, если этот гражданин подлежит мобилизации", – пояснил Вениславский.

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