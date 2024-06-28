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Нужно ли обновлять "Резерв+", чтобы появилась дополнительная информация

Обновлять данные есть смысл только тогда, когда в едином реестре военнообязанных эти данные внесены
 |  Автор: Ольга Опенько
Нужно ли обновлять "Резерв+", чтобы появилась дополнительная информация
Иллюстративное фото / Getty Images

Обновление данных в приложении "Резерв+" зависит от того, когда была внесена первичная информация в реестр "Оберег". Об этом заявила замминистра обороны Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона.

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"На самом деле это зависит от того, когда была занесена первичная информация в реестр "Оберіг". Мы обращались через наши социальные сети, через официальный сайт Министерства обороны о том, что вот сейчас уже осуществили отображение бронирований, пожалуйста, зайдите обновите свои данные и вы увидите актуальный статус", – говорит заместитель министра обороны.

Как отмечает Черногоренко, те, у кого были проблемы с отражением бронирования, обращались в ведомство, которое ответило и проработало их запросы.

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"Я это к чему. Обновлять данные есть смысл только тогда, когда в едином реестре военнообязанных эти данные внесены и мы над этим работаем", - подчеркнула она.

Ранее мы писали о том, что Зеленский ответил, закончится ли война в 2024 году.

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